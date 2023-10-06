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Muğla’da traktör devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan orman işçisi Şener Akçay (49) yaşamını yitirdi.

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Muğla’da traktör devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaza, Menteşe’nin Kozağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Şener Akçay idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alandaki toprak yolda devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Şener Akçay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

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