Muğla’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 24 gözaltı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 1-7 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 24 kişiyi gözaltına aldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-7 Eylül tarihleri arasında Bodrum, Milas, Menteşe, Ula, Marmaris ve Seydikemer’de 24 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Baskınlarda, 14 kök kenevir, 419 gram kokain, 152 gram esrar, 88 gram toz esrar, 24 gram metamfetamin ve 64 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)