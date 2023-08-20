Muhtarın evine kurşun yağdırdı

Muğla’nın Milas ilçesinde muhtar azası, köy muhtarının evini kurşun yağmuruna tuttu. Muhtar ve eşinin düğünde olması nedeniyle saldırıda yaralanan olmadı. Olay yerinden kaçan aza ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırsal Türkevleri Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, muhtar azası S.Y., akrabası olan muhtar Ercan Yılmaz’ın evine kurşun yağdırdı.

Vatandaşların silah sesi üzerine dışarı çıkmasının ardından aza S.Y. olay yerinden kaçarken kullandığı araç ile çarptığı elektrik direğini devirdi, köy elektriksiz kaldı. Olay anında muhtar Ercan Yılmaz ve eşinin akrabalarının düğününde olduğu ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

“ARAMIZDA DARGINLIK VARDI”

Muhtar Ercan Yılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Muhtar azası benim yardımcım ve akrabam olan S.Y. ile aramızda dargınlık vardı. Dün akşam aşırı alkollü gelmiş ve eve ateş açmış. Biz eşim ile birlikte düğündeydik, yani evde yoktuk. Sonra sabaha karşı gelmiş, jandarmaya teslim olmuş. Olay bundan ibaret” dedi.

Olayın ardından aracını bırakıp kaçan muhtar azası S.Y.’nin Ören Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

Muhtar ile akrabası olan aza S.Y. arasında husumet bulunduğu belirtildi.

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