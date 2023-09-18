Müşterilerden para istedi; çalışanlara tinerle saldırdı
İstanbul Beşiktaş'ta midyecide oturan müşterilerden para isteyen bir kişi, kendisine müdahale eden çalışanların üzerine tiner döküp kaçtı.
Beşiktaş Çırağan Caddesi’ndeki bir midyeciye dün gece saatlerinde gelen ve tiner bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Ç. müşterilerden para istedi. Müşteriler, para vermeyince Mehmet Ç. ısrar etmeye başladı.
İşletme çalışanları müdahale ederek Mehmet Ç.’yi dükkanın önünden uzaklaştırmak istendi. Çalışanlar ile Mehmet Ç. arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Bir süre sonra Mehmet Ç. yanında bulunan tineri çalışanların üzerine atarak kaçmaya çalıştı.
Kısa süreli kovalamaca sonucu saldırgan yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken saldırganın polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)