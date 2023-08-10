Abone Ol

Nehirde kayboldu, 34 saat sonra cesedi bulundu

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni, 34 saat sonra, suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Nehirde kayboldu, 34 saat sonra cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün saat 01.30 sıralarında Dicle Nehri’ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, İtfaiye Arama ve Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Aralıksız süren çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında kayıp kişinin, suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

Ceset incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Yüzme bilmeyen Ferhat, girdiği baraj gölünde boğulduİlginizi ÇekebilirYüzme bilmeyen Ferhat, girdiği baraj gölünde boğulduŞanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulunduİlginizi ÇekebilirŞanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam