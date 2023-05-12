Nevşehir’de çarpışan 2 otomobilden 1’i ikiye bölündü: 3 yaralı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir araç ikiye bölündü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Nevşehir’de Ürgüp yolu Uçhisar-Kavak kavşağında saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Emrah B. yönetimindeki 50 ZA 349 plakalı otomobil ile Mehmet T.’nin kullandığı 38 AHN 168 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerden 1’i ikiye bölünürken, iki aracın sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)