Öfkeli kadın tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı
İstanbul Esenler'de bir kadın, daha önce tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı. Tartışmanın nedeni öğrenilemezken saldırıda otomobilin camları kırıldı.
Birlik Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde bir kadın, daha önce tartıştığı ve aralarında husumet bulunan kişinin kaldığı binanın önüne gitti.
Elinde sopa bulunan kadın, husumetlisinin aşağı inmemesine sinirlenerek park halindeki otomobile zarar verdi.
Sopa ile otomobilin cam ve kapılarına vuran kişi, otomobilde hasara neden oldu. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)