Oğlu ölümlü kazaya karışan personel müdürü istifa etti

Yalova'da, Yalçın Pehlivan'ın (59) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz'ın (19) Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü olan babası Alpan Solmaz, belediyedeki görevinden istifa etti. Solmaz'ın yerine, Bülent Tanır getirildi.

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Kaza, geçen perşembe gecesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yalçın Pehlivan yönetimindeki motosiklete, 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari araç çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Yalçın Pehlivan ile eniştesi Murat Türk (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Türk ise bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yalçın Pehlivan, Yalova Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kabaklı köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İSTİFA ETTİ

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Solmaz’ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Kazaya karışan aracın, belediye iştiraklerinden birine ait kiralık araç olduğu iddia edildi. Kazanın ardından Alpan Solmaz, belediyedeki Personel A.Ş. Müdürlüğü görevinden istifa etti. Solmaz’ın yerine Bülent Tanır getirildi. (DHA)

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