Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü

Bursa'da oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi (35) yolda tabancayla öldüren İbrahim Çağan (37), tabancasının ateş aldığını söyledi.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Önceki gün, Ömer Şehzade ile İbrahim Çağan’ın çocukları okulda kavga etti. Ömer Şehzade, akrabalarıyla yolda yürürken, İbrahim Çağan ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İbrahim Çağan, belinden çıkardığı tabancayla Ömer Şehzade’ye ateş etti. Göğsüne mermi isabet eden Şehzade kanlar içinde yere yığılırken, Çağan ise kaçtı. Kardeşi tarafından özel araçla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli İbrahim Çağan’ı tabancasıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

“HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTEDİM”

İbrahim Çağan ifadesinde, önceki gün kendi çocuğuyla Ömer Şehzade’nin çocuğunun okulda kavga ettiğini belirterek, şunları söyledi:

– Akşam da Ömer Şehzade ile yolda karşılaştık. Yanında akrabaları vardı ve kalabalıktılar. Bana ‘O çocuğun babası sen misin’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ deyince bana tokat attı. Yanındakilerin üzerime doğru geldiğini görünce, korkutmak amacıyla havaya ateş etmek istedim. O sırada tabanca ateş aldı. Öldürmek amacıyla yapmadım. Havaya sıkacaktım. Pişmanım.

İbrahim Çağan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Ömer Şehzade’nin cenazesi memleketi Çorum’un Uğurludağ ilçesine bağlı Sazköy’de bugün cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. (DHA)

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