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Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, okul çıkışı iki grup arasında çıkan kavgada lise öğrencisi E.Y. (15) bıçakla yaralandı.

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Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde saat 15.30 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Y., elinden ve kolundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan T.C.Y.yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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