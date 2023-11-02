Okul yolunda kaza geçiren liseli kız yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı motosikletle okula gitmeye çalışırken otobüsle çarpışan Melike Oğuz (16), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

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Antalya’nın Serik ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören Melike Oğuz, 25 Ekim’de babası Hüseyin Oğuz ile birlikte okula gitmek üzere motosikletle yola çıktı. Ancak ne yazık ki, Hüseyin Oğuz’un kullandığı motosiklet, Belek Turizm Yolu’nda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle çarpıştı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ

Kaza sonucu motosikletten düşen Melike ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hemen Serik Devlet Hastanesi’ne götürülen Melike, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Fakat Melike, yoğun bakım servisinde devam eden tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Melike, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından güleryüzlü ve başarılı bir öğrenci olarak tanınıyordu ve aynı zamanda ailenin tek çocuğuydu. Melike’nin ani kaybı sevenlerini derinden üzdü.

Melike Oğuz’un cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Gedik Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Cenaze törenine Melike’nin arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi katıldı. Baba Hüseyin Oğuz’un üzgün olduğu gözlendi. Melike’nin annesi Şerife Oğuz, “Melike yerine sizlere sarılacağım. Sizler benim evladımsınız” diyerek ağıtlar yaktı. Melike, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

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