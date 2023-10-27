Öldürdüğü ağabeyi ile yan yana defnedildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu'yu tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ahmet Yusuf Aksu'nun cenazesi, ağabeyiyle yan yana toprağa verildi.
Ankara’nın Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi 1024’üncü Sokak’ta dün yaşanan olayda, Ahmet Yusuf Aksu ile ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yusuf Aksu, ağabeyine 7 el ateş etti. Mehmet Kürşat Aksu, kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet Yusuf Aksu ise evin banyosuna giderek aynı silahla yaşamına son verdi.
Alışverişten dönen anne Selvi Aksu, eve geldiğinde iki oğlunu kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Kürşat Aksu ve Ahmet Yusuf Aksu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksu kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Aksu kardeşler için bugün Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye kardeşlerin yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. (DHA)