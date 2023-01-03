Ölen sahiplerini korumak için polise direnen köpeklere yoğun talep

İstanbul Avcılar'da birlikte yaşadıkları emekli öğretmen Ceyhun Köklü'nün vefatından sonra yanından ayrılmayan ve yedinci kattaki evine girmek isteyen polis, itfaiye erlerini engellemeye çalışan köpekler gündem oldu.

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Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Sitesi’nde 8 katlı blokta 7’nci kattaki evinde eşi ve iki çocuğundan ayrı, tek başına kalan emekli öğretmen Ceyhun Köklü’den (59) bir süre haber alınamadı. Köklü’nün evde beslediği iki köpek sürekli havlayınca ve evden kötü koku gelince komşuları geçen salı günü kapıyı çaldı.



Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen polis, itfaiye merdiveniyle 7’inci kattaki eve pencereden girmek istedi. Ancak, French Buldog cinsi iki köpek, saldırmak isteyerek görevlileri engelledi. Bunun üzerine eve girilebilmesi için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yardım istendi.

Gelen görevliler, hayvan yakalama aparatı ile pencereden eve girip, köpekleri ayrı odalara kapattı. Ardından kapıyı açan görevliler, köpeklerden birine boynuna aparat geçirip, diğerini iğne ile uyutarak hayvan barınağına götürdü.

Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopside Köklü’nün çeşitli hastalıklara bağlı yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Emekli öğretmen Ceyhun Köklü’ye sadık olan ve cansız bedenine kimseyi yaklaştırmayan, görevliler tarafından iğne veya aparat ile yakalanan iki köpek belediye veteriner barınağına götürüldü.

Köpeklerin yakalanmasında ve barınağa getirilmesinde görevli Mert Bulut, “Çok vefalı hayvanlar. Şu anda ikisi de misafirimiz. Dişi 4, erkek 8 yaşında. Yakınları onlara bakamayacak durumda olduklarını bildirdi. Sosyal medyanın da etkisi ile iki can dostumuzu rekor sayılabilecek çok fazla kişi sahiplenmek istedi. Kendilerine belediyemiz adına teşekkür ediyoruz. Çok sağlıklılar, bir sıkıntıları yok. Gerekli kontrol ve müdahaleleri tamamlanınca bir hayvan severe teslim edilecekler” dedi. (DHA)