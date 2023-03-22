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Ölü bulundu, sebebi araştırılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, sokakta ölmüş halde bulundu.

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Ölü bulundu, sebebi araştırılıyor

Saray Mahallesi’ndeki bir sokakta Durali Küçükcilasun”un yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Küçükcilasun’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Küçükcilasun’un cenazesi, otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçükcilasun’un ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. (AA)

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