Ölümle biten ‘yol verme’ kavgasında, tutuksuz yargılamaya tepki

Ankara'da 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mert A.'nın 'yol verme' tartışmasında 76 yaşındaki Yalçın Başol'un ölümüne sebep olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkeme sanığın tutuklanma talebini reddetti. Yalçın Başol'un kız kardeşi Özcan Başol (65), bu duruma tepki gösterdi.

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Geçen yıl 15 Temmuz’da meydana gelen olayda firmada kuryelik yapan Mert A., 06 DBA 910 plakalı motosikletle kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen Özcan Başol’un kullandığı otomobilden inen Yalçın Başol ile tartıştı.

Kavgaya dönen olayda Mert A.’nin kollarından tutarak tartakladığı Başol, yere düşüp, başını asfalta çarptı. Ağır yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mert A., savcılık tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mert A., güvenlik kamerası görüntülerinde Yalçın Başol’un sopayla kendisine vurmaya çalıştığı sırada savunmak için Başol’u yere düşürdüğüne yönelik tespit göz önünde bulundurularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Mert A.’nin, ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Mert A. katılmazken, Yalçın Başol’un olay anında yanında olan kız kardeşi Özcan Başol ve taraf avukatları hazır bulundu.

Başol’un avukatı, sanığın kaçma şüphesi olduğunu söyleyerek, tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına talep etti. Mahkeme heyeti her iki talebi de reddetti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özcan Başol, sanığın trafikte kendisine küfür ettiğini, yanında oturan ağabeyinin de kırmızı ışıkta durunca araçtan inip ona tepki gösterdiğini söyledi.

Başol, “Ağabeyim, ‘sen kime diyorsun’ deyince bu adam ağabeyimin boğazına sarıldı. Ondan sonra yumruklamaya başladı. Ağabeyimin kafasını parçalarcasına vurdu. Ağabeyim hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre hayatını kaybetti. Sanığın tutuklanmasını istiyoruz. Biri köpeği öldürüyor tutukluyorlar. Bu kadar suçlu bir adam benim ağabeyimi öldürüyor, serbest bırakıyorlar” diye konuştu. (DHA)