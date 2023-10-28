Ölümlü kazada acı tesadüf
Burdur'da, sıkışmalı bir kaza ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gittiklerinde mesai arkadaşları, Muharrem Çelen'in (24) hayatını kaybettiği otomobil kazası ile karşılaştı.
Burdur’da Muharrem Çelen, işe gitmek üzere Kayaaltı köyündeki evinden saat 08.00 civarında yola çıktı. İnsuyu Kavşağı yakınlarında, Çelen’in kullandığı 15 SH 353 plakalı otomobil kontrolünü kaybederek mısır tarlasına devrildi.
Kaza yerine sıkışmalı kaza ihbarı üzerine Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, olay yerine geldiklerinde, mesai arkadaşları Muharrem Çelen’in hayatını kaybettiği otomobil kazasının acı manzarasıyla karşılaştılar. Kaza yerindeki itfaiyeciler gözyaşı dökerken, Çelen’in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muharrem Çelen için Burdur İtfaiyesi binasında bir tören düzenlendi. Törene, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye çalışanları, Çelen’in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Çelen’in cenazesi, Kayaaltı köyünde toprağa verilmek üzere götürüldü. (DHA)