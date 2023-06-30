Önce çıplak fotoğraflarını ailesine gönderdi sonra bıçakladı, işte istenen ceza…

Zonguldak'ta, eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını anne, dayı, dede ve anneannesine gönderip, daha sonra genç kızı kasıklarından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan Batuhan N.'nin 25 yıla kadar hapsi istendi.

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Tutuklu sanık Batuhan N., “Benim okulum, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sevgilisinden geçen yıl temmuz ayında ayrılan Batuhan N. iddiaya göre eski sevgilisinin anne, dayı, dede ve anneannesine, genç kızın çıplak fotoğraflarını göndererek, tehdit mesajları yazdı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Batuhan N., mesajlarda artık gözünün döndüğünü ve aldatıldığını iddia etti. Daha sonra şehirden gideceği için son kez görüşmeyi talep eden Batuhan N., Çaycuma ilçesinde buluştuktan sonra eski sevgilisiyle barışmak istedi.

Genç kız barışmak istemeyince Batuhan N., sırt çantasından çıkardığı bıçak ile genç kızın arkasından koşarak saldırdı. Bıçağı önce boynuna dayayıp ardından bedenine darbeler savuran Batuhan N., genç kızın çığlıklarını duyan çevredekilerin müdahale etmesiyle koşarak uzaklaştı.

KEMİK KIRIKLARI DA OLUŞTU

Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boynunda kesi izi, kolunda sağ göğüs altında, karnında ve kasıklarından 4 kez bıçaklanan genç kızın vücudunda kemik kırıkları da meydana geldi. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Genç kız, hastanede bir süre tedavisinin ardından taburcu oldu. Batuhan N. hakkında kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal etme suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TANIK OLARAK DİNLENEN DAYI: 13 TANE FOTOĞRAF ATTI

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Batuhan N., yaralanan genç kız ile taraf avukatları hazır bulundu. Genç kızın uygunsuz fotoğraflarının gönderildiği dayısı, tanık olarak dinlendi.

Kendisine yeğeni hakkında hakaret içeren mesajlarla birlikte 13 tane fotoğraf geldiğini söyleyen tanık dayı, “Çocuğu tanımıyordum zaten. Bıçaklamadan önce yeğenimin uygunsuz fotoğraflarını attı. Çıplak görüntülerini attı. Kim olduğunu sorduğumda ‘Benim kim olduğum önemli değil’ dedi. Aradım açmadı. 13 tane müstehcen fotoğraf geldi. Görünce şaşırdım” dedi.

“BENİM OKULUM VAR, ASKERLİĞİM VAR”

Söz verilen sanık, “Benim okulum var, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı da, “Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Çaycuma’ya gidişlerinde mağdurun talebi olduğu, birlikte gezdikleri ve o an sevgili oldukları bellidir. O an müvekkilimin öldürme kastı olmadığı açıktır. Suç vasfının değişme ihtimali de göz önüne alınarak müvekkilin tahliyesini talep ederiz” diye konuştu.

MAHKEMEDE AĞLADI

Bu sırada izleyici kısmında oturan dayı, sanık avukatına beddua etti. Genç kız ise gerginliğin yükselmesiyle birlikte salonda ağlamaya başladı. Mahkeme heyeti, genç kızın yaralarıyla ilgili kati rapor alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, yaraların ayrı ayrı ve bütünüyle öldürücü nitelikle olup olmadığının değerlendirilmesini istedi.

Uzman raporuna göre birden fazla ve çeşitli şekilde yaralanma olması sebebiyle ve henüz kati rapor alınmadığı için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. (DHA)

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