Onlarca kişinin önünde kalp krizi geçirdi
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahilinde denizde kalp krizi geçiren tatilci sahile çıkarıldı ama kurtarılamadı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde tatilini geçiren Alaattin Başoğlu yüzmek için denize girdi.
Bir anda Başoğlu'nunun hareketsiz kaldığını görenler denize girerek Başoğlu'nu sahile çıkartıp yardım istedi.
112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Başoğlu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Onlarca tatilcinin önünde yaşamını yitiren Başoğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.