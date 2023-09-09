Ordu’da denize girme yasağı
Ordu'da, hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte rüzgar ve dalga nedeniyle oluşan rip akıntısı sebebiyle boğulma riski yaşanabileceği belirtilerek, bugün için denize girme yasağı getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, “Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 (bugün) yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi. (DHA)