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Ortağı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Elvan T. (45), tartıştığı iş ortağı İlker Eşluğ'yu (42) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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Ortağı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ’da gerçekleşen olay, saat 02.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi’ndeki barda meydana geldi. Bar işleten ortaklar Elvan T. ile İlker Eşluğ, arasında tartışma çıktı. Bu sırada Elvan T., Eşluğ’u kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eşluğ, kurtarılmadı. Elvan T. teslim olurken, soruşturma soruşturma sürüyor. (DHA)

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