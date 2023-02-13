Osmaniye’de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar gerekli çevre önlemi alınarak, iş makineleri ile kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilden biri de Osmaniye oldu. Sarsıntılarla yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma ekipleri günlerce hayat kurtarmak için çaba harcadı.

Kentte yıkılan 268 binanın enkazın yapılan arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Depremde kentte 976 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 590 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında 18 bin 983 bina kontrol edildi. Bu binalardan 11 bin 316’sının hasarsız, 4 bin 843’ünün az hasarlı olduğu belirlenirken, 200 bina ile ilgili de acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar, iş makineleri ile kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. (DHA)