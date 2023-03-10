Abone Ol

Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

İlçedeki Osmaniye Yolu, Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi ve Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal Caddesi’ndeki rögarların tıkanması nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

EV VE İŞ YERİLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aşağı Bozkuyu köyünde dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü. (AA)

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak kendini gösterdiİlginizi ÇekebilirBolu Dağı'nda sis ve sağanak kendini gösterdiManisa'da sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastıİlginizi ÇekebilirManisa'da sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam