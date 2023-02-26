Otel lobisinde silahlı saldırgan paniği… Silah tutukluluk yaptı

İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralı halde otele sığındı. Saldırganın da elindeki silahla otel lobisine girmesi nedeniyle oteldekiler korku ve panik yaşadı. Tekrar ateşlemeye çalıştığı silah tutukluk yapan saldırgan, kaçarak uzaklaştı.

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Dolapdere Caddesi’nde 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.15 sıralarında bir otelin önünde bekleyen bir kişi, koşarak yanına gelen silahlı kişinin saldırısına uğradı. Bacağından vurulan kişi yaralı, halde kaçıp otele sığındı.

Saldrgan ise elindeki silahla otel lobisine girdi. Bu sırada müşteriler korku ve panik yaşadı. Yeniden ateş etmeye çalışan saldırgan, silah tutukluk yapınca koşarak kaçtı.

Otel çalışanları ve çevredekiler yaralıya tampon yaparak müdahalede bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de olay yeri inceleme yaparak, boş kovan ve mermi çekirdeklerini topladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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