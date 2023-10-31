Otel odasını uyuşturucu dükkanına çevirmişler

Avcılar'da, bir otel odasında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar sonucu Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan D-100 Karayolu yan yolundaki bir otelde şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle oteldeki 3 oda üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 kilogram 105 gram metamfetamin, 84 parça 1 gram esrar, 25 ecstasy hap, 12 adet lyrica hap, 1 ruhsatsız tabanca, içinde 15 fişek bulunan bir şarjör, 2 hassas terazi ve 56,100 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.A., M.Z.Y. ve E.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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