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Otelde ceset alarmı

Çorum’da bir kişi kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otelde ceset alarmı

Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kalan Ercan Göcük’ten (52) haber alamayan otel görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Odanın kapısının çilingir yardımı ile açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Göcük’ü yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan Göcük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Göcük’ün cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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