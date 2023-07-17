Otelin halka açık plaja koyduğu 22 konteyner kaldırıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelin, halka açık sahile, personel lojmanı olarak kullanmak amacıyla yerleştirdiği 22 konteyner, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mavi bayraklı Bardakçı Koyu'nda bir otel, personelinin kullanımı için sahile 22 adet konteyner yerleştirdi.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İncelemeler sonunda gerekli tutanaklar tanzim edilerek, konteynerlerin tamamen kaldırıldığı ve sahilin boşaltıldığı, bu tür işgallere müsaade edilmeyeceği açıklandı.