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Otelin halka açık plaja koyduğu 22 konteyner kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelin, halka açık sahile, personel lojmanı olarak kullanmak amacıyla yerleştirdiği 22 konteyner, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 13:16 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Otelin halka açık plaja koyduğu 22 konteyner kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mavi bayraklı Bardakçı Koyu'nda bir otel, personelinin kullanımı için sahile 22 adet konteyner yerleştirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İncelemeler sonunda gerekli tutanaklar tanzim edilerek, konteynerlerin tamamen kaldırıldığı ve sahilin boşaltıldığı, bu tür işgallere müsaade edilmeyeceği açıklandı.

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