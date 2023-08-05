Otları yakmak istedi, canından oldu
Batman'ın Gercüş ilçesinin Vergili köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Güneş, üzüm bağındaki kuru otları yakmak isterken çıkan yangında hayatını kaybetti.
Güneş’in Vergili köyündeki üzüm bağından duman yükseldiğini gören vatandaşlar alevlerin bulunduğu alana geldiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri vücudunun bir bölümünde yanık oluşan Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneş’in cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. (AA)