Oto galerici cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da, oto galerici Serdar Tokur'u (38), iş yerinin önünde tabancayla vurarak öldüren İ.T. ve ona yardım eden S.A. ile Ş.G., yakalandı. Şüpheli İ.T., ilk ifadesinde, "Bana küfretti, kendimi kaybettim" dedi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur’a, tabancayla peş peşe ateş etti.

Tokur, yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastaneye kaldırılan Serdar Tokur, hayatını kaybetti. Tokur’un cenazesi, otopsi için morga götürülürken, çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay sonrası çevredeki cadde ve bulvar kesişimlerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kamera açısı elde etti.

Onlarca görüntü arasında izleme yapan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, tabancayla ateş eden kişinin İ.T., ona yardım eden kişilerin ise S.A. ve Ş.G. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin saklandığı yeri belirleyip operasyon düzenledi. Şüpheliler, olayda kullanılan silahla yakalanıp gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren İ.T., ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Bana küfretti, kendimi kaybettim” dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Serdar Tokur’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi. (DHA)