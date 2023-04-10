Otobüs durağında ölü bulundu

Adana'da evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar (53), bir otobüs durağında ölü olarak bulundu.

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Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesinde yürüyenler İsmet İnönü Parkındaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cansız bedenin İlker Kattar’a ait olduğunu tespit etti.

Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker Kattarın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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