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Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

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Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Ağrı-Erzurum kara yolu Yayladüzü beldesi mevkisinde, Y.A’nın kullandığı 34 KUS 40 plakalı otobüs, tali yola dönüş yapan Abdurrahman A. idaresindeki 25 HG 311 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçtaki Yeter A, Hamza A, Bahar A, Rabia Nur A, Fatma Nur A, Alican A, Şahin A, Zehra A, Edanur C, Hiranur C, Türkan C. ile otobüste bulunan Recep Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Abdurrahman A. ile Yeter A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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