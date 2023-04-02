Otobüse yol vermeyen otomobil, kazaya neden oldu
İstanbul Sancaktepe TEM Otoyolunda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemeyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Samandıra mevki Ankara istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü, sol şeritte ilerleyen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemedi.
KAZAYA NEDEN OLDU
Otomobil sürücüsü uzun süre otobüsün önünde yavaşlayarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü bir süre sonra kazaya neden oldu.
Otobüs içindeki yolcular panik yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)