Abone Ol

Otobüse yol vermeyen otomobil, kazaya neden oldu

İstanbul Sancaktepe TEM Otoyolunda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemeyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otobüse yol vermeyen otomobil, kazaya neden oldu

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Samandıra mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü, sol şeritte ilerleyen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemedi.

KAZAYA NEDEN OLDU

Otomobil sürücüsü uzun süre otobüsün önünde yavaşlayarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü bir süre sonra kazaya neden oldu.

Otobüs içindeki yolcular panik yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıİlginizi ÇekebilirMersin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıİzmir'de feci kaza: Motosikletteki Meryem öldü, Ayşin ağır yaralıİlginizi Çekebilirİzmir'de feci kaza: Motosikletteki Meryem öldü, Ayşin ağır yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam