Otobüsten indirildi… Ortalığı böyle birbirine kattı

Bakırköy'de iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'de meydana geldi. İddiaya göre bir kişi İETT otobüsü içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

Yolcular tarafından otobüsten indirilen kişi otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.

Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adam bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı; ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu.

Takside maddi hasar meydana geldi. Saldırgan adam, yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı.

Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.(DHA)