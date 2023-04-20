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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih Ö’nün (30) kullandığı 12 AJ 723 plakalı otomobil Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan sürücü ile Y.K. (54), G.Ö. (2) ve Mehtap Ö. (28) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve hamile olduğu öğrenilen yaralılardan Mehtap Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehtap Ö.’nün ameliyat edilen bebeği ise yoğun bakımda alındı. (AA)

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