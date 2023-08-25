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Otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Mustafa Kabaca’nın (37) kullandığı otomobil, Kütahya-Gediz kara yolu Göynükören köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Mustafa, eşi Bediha (33), çocukları Asaf (8) ve Kamil Kabaca (14), Aslanapa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kamil Kabaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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