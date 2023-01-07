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Otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayınlanma: 20:19 - 07 Ocak 2023 Güncellenme:
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Otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Alaşehir-Salihli kara yolunda seyreden 45 K 0627 plakalı otomobil, Piyadeler Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olduğu belirlenen bir kişi ise Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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