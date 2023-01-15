Otomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak altına girmesi sonucu sürücü öldü, yanında bulunan çocuk yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Adapazarı Dağdibi Mahallesi Kaynarca yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Cemal Biçer idaresindeki otomobil emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil kamyonun kasasının altına girdi. Kazada, Cemal Biçer ve yanında bulunan 5 yaşındaki F.B., araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemal Biçer ve F.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemal Biçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)