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Otomobil elektrikli motosiklete çarptı, 7 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:33 - 26 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Otomobil elektrikli motosiklete çarptı, 7 kişi yaralandı

İzmir Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M’nin (28) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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