Otomobil içerisinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, iki kişi otomobilde öldürülmüş olarak bulundu. Ölenlerden birinin avukat olduğu belirtildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Turgutreis Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 kişi otomobil içerisinde başlarından vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi yakalandı.
Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.
İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.
Olayın şüphelisi G.Ö.’nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.