Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında altı kişi yaralandı.
Yaşar Ali Akkaya’nın kullandığı otomobil, İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı’nda, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ali Akkaya (69) ve araçtakiler; Nezahat Akkaya (63), Emre Ayaz (18), Umut Acar (17), Mustafa Tarık Doruk (16) ve Eren Kavaklı (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)