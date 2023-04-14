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Otomobil ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

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Otomobil ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

Gece saatlerinde Güney Çevre Yolu AFAD kavşağında meydana gelen bir kazada, F.K. yönetimindeki TIR ile N.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü N.Ö. ile otomobildeki iki kişi yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Sürücü N.Ö. hayati tehlikesi olan yaralılardan biridir. Polis kazayı araştırmak üzere soruşturma başlattı. (DHA)

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