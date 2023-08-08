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Otomobil köprüden uçtu! Yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde köprü korkuluklarını çarpıp 10 metreden düşen otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

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Otomobil köprüden uçtu! Yaralılar var

Kaza, Bafra ilçesi Çayağzı köprüsünde meydana geldi. Ayşe Kavaklının (58) kontrolünü yitirdiği 34 GV 6731 plakalı otomobil, köprünün korkuluklarına çarpıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Kazada, sürücü Kavaklı ile yanındaki Duygu Kaya (38) çocukları Beray Aksen Kaya (11) ve 8 aylık Çağan Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Çağan Enes bebek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. (DHA)

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