Otomobil manda sürüsüne çarptı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir manda sürüsüne çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, 3 manda hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da gerçekleşen kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Karacalar Köyü yolunda meydana geldi. M.K. tarafından kullanılan 72 DC 867 plakalı otomobil, yolu geçmeye çalışan mandalarla çarpıştı.
Kazada sürücü ve otomobildeki İ.Ç. yaralandı, ve 3 manda öldü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen mandaların cesetleri yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)