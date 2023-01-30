Otomobil metrelerce yüksekten metro inşaatına düştü
Bursa'da Semih Ünal'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düştü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ünal, yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Semih Ünal’ın kontrolünü kaybettiği 16 AOD 555 plakalı otomobil, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattı yapım çalışması nedeniyle kazılan 3 metre derinlikteki çukura düştü.
Otomobilde sıkışan Ünal, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Ünal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Ünal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)