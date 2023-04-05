Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Bilecik'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, Bilecik- Eskişehir kara yolunda öğleden sonra meydana geldi. Ahmet Bayrak’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 11 SK 919 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla atarak şarampole devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Bayrak ile yanındaki Levent ve Nazife Bayrak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Levent Bayrak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.(DHA)