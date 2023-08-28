Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kulaca mevkisinde meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden TIR’a arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Gülsenem Eyüp’ün (78) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkartılan 3 kişi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)