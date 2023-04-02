Otomobil, TIR’a çarptı: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bir TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara karayolunun Dinek Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Hamdi Erdoğan yönetimindeki araç, Halil Ertekin’in kullandığı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hamdi Erdoğan ve araçta bulunan İbrahim Baltacı yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Ertekin ise kazadan yara almadan kurtuldu ve ifadesi alınmak üzere Kulu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)