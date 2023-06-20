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Otomobilde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Otomobilde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 sikke, 1 mühür ve 6 obje olmak üzere toplam 28 tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından tarihi eserlere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

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Kocaeli Roma
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