Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

Esenyur'ta bir sitede otomobilin altında uyuyan köpeği gören sürücü, aracı çalıştırdıktan sonra köpeği metrelerce sürükledi. Çevredekilerin veteriner kliniğine götürdüğü yaralı köpeğin tedavisi sürüyor.

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İstanbul, Esenyurt’ta gerçekleşen olay 19 Temmuz Çarşamba günü Gökevler Mahallesindeki bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. Site içerisinde bir köpek, park halindeki bir otomobilin altında uyudu. Otomobil sahibi aracına bineceği sırada köpeği görmesine rağmen otomobili çalıştırıp köpeği metrelerce sürükledi.

Çevredeki başka sürücülerin tepkisiyle sürücü otomobili durdurdu. Otomobilin altından çıkan yaralı köpek çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Sürücü ise bir süre sonra otomobilden inerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. Köpeğin tedavisi ise sürüyor. (DHA)

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