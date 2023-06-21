Otomobilin çarptığı baba ve 3 yaşındaki kızı öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Muhammed Kesler ve 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Y.A.’nın kullanıldığı otomobil, Muhammed Kesler ve 3 yaşındaki kızı Ravza Nura çarptı.
Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Muhammed Kesler Midyat Devlet Hastanesine, kızı Ravza Nur ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, ancak her ikisi de kurtarılamadı.
Baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı’nda yakınlarına teslim edildi ve yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Sürücü M.Y.A. gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor. (DHA)