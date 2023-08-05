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Otomobilin çarptığı bedensel engelli öldü

Amasya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bedensel engelli Emine Gündüz hayatını kaybetti.

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Otomobilin çarptığı bedensel engelli öldü

Kaza, dün akşam Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Faruk Emre C. (18) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Emine Gündüz’e çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine karşın 53 yaşındaki Gündüz hayatını kaybetti.

Sürücü Faruk Emre C. gözaltına alınırken, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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